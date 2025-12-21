今田耕司、付き合っている人「いないこともないよ」　結婚相談所と化したバラエティー番組

2025年12月20日のトークバラエティー番組「今田＆中山の！なんで結婚したの？」（フジテレビ系）にハリウッド俳優ニコラス・ケイジさん（61）と結婚した日本人女性が登場、出会いからセレブ生活までリモート取材に応じた。

ニコラス・ケイジさんと結婚した芝田璃子さんが出演

その日本人は芝田璃子さん（30）。ニコラス・ケイジさんが19年に映画撮影で滋賀県を訪れた時に端役で出演していた芝田さんと知り合い、21年にニコラスさんにとっては5度目になる結婚をした。

番組は芝田さんとニコラスさんとの「31歳差の国際結婚」をクローズアップするが、どうしてもMCの今田耕司さんの「結婚話」にも話題が行ってしまう。相方のMC中山秀征さんの息子4人はすでに成人しており、「結婚するとやることが多い」と中山さんが話すと、今田さんは「独身もいろいろやることがある。炊事、洗濯、掃除、食事もコロナ禍から自分で作るようになった。後輩とメシ食ったり、やることが多すぎて結婚したらどうなるんだろう、時間をどう作ればいいか」。

「この人と長くいたいと思うんだったら、結婚してみるのもあり」

最後に芝田さんが未婚の今田さんにアドバイスした。

「人生は1回しかないので、もしちょっとでもこの人と長くいたいと思うんだったら、結婚してみるのもありだと思う。ステキな人がいたら踏み出してみてもいいんじゃないか」

中山さんも「踏み出してみてもいいんじゃない？」と問いかけると「踏み出す準備はいつもしていますがね。今日番組を通じてわかったのは『この人と居たいな』というのは大事かも」と今田さんが返した。ぱーてぃーちゃん信子さんが「今、（付き合っている人）いないんですか？」と聞くと、今田さんは照れたように「いないこともないよ」と口ごもると、出演者から歓声があがった。結婚を話題にしたトークバラエティーが、還暦を目の前にした大物未婚芸人の結婚相談の様相を呈してきた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）