村上宗隆「2年52億円」、1億ドル超「大型契約」見込まれたが...　識者率直見解「当てが外れた契約に」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年12月12日にユーチューブを更新し、大リーグのシカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆外野手（25）の契約に関して「当てが外れた契約になった」との見解を示した。

「契約年数、金額が低い感じがする」

米メディアの報道によると、村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）の契約を結んだという。

村上はヤクルト時代の22年に、打率.318、56本塁打、134打点を記録し、史上最年少で3冠を達成した。

当初から大リーグ球団に注目され、今オフ、大リーグ挑戦を表明後に米国での報道が過熱。米メディアの予想では、複数球団による争奪戦が展開され、契約期間は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約が見込まれていた。

米メディアの予想を下回る契約に、高木氏は率直な思いを語った。

「日本人選手のイメージは、強いチームに移籍するというイメージがあった。（ホワイトソックスは）非常に弱小チームで、成績が振るわない。今までのポスティングと比べると、契約年数、金額が低い感じがする。日本の契約からすれば、いい契約だが、村上の想像の中では、5年で200億円以上とか。3冠王を取っているし。ちょっと当てが外れたかなという契約になった」