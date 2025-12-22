「今は緊張していられない」　女性ファン増のAKB48、エース小栗有以が6年ぶり紅白に決意「私たちが今のAKB」

AKB48の小栗有以さん（23）が2025年12月20日、都内の書店でイベントを開き、報道陣の取材に応じた。AKB48は大みそか恒例のNHK紅白歌合戦に、19年以来6年ぶりに出場することが決まっている。

6年前はセンターポジションを務め、緊張した面持ちで取材に応じていた小栗さん。今回は「緊張していられない」といい、「私たちが今のAKBなんだ」という決意で「強い気持ちで挑みたい」と意気込んだ。

20周年コンサートは「会場の半分が女性のファンの方ばっかり」

イベントは、小栗さん初のフォトブック「AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブックAB型の左利き」（宝島社）の発売を記念して行われた。小栗さんは温泉が好きで、大分県で撮影した。

AKB48は25年12月に発足20周年を迎え、東京・北の丸公園で開いた記念コンサートは「会場の半分が女性のファンの方ばっかり」だったという。グループとしても節目での出版で、小栗さんは

「AKBのファンの人も層が変わってきたりしている中で、こうやって男女問わず楽しんでいただけるスタイルブックを発売することができて、すごくうれしい」

と笑顔を見せていた。

紅白には、20周年コンサートに続いて指原莉乃さん（33=19年にHKT48を卒業）らOGと出演。「フライングゲット」（11年）、「ヘビーローテーション」（10年）、「恋するフォーチュンクッキー」（13年）、「会いたかった」（07年）の4曲をメドレーで披露する。小栗さんは、OGと現役メンバーの「お互いが武道館の時のように熱くなれたら」と話した。