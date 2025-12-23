村上宗隆はわずか2年、ソン・ソンムンは「4年契約」勝ち取った...総額1億ドル期待も「契約内容が残念」韓国メディア

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年12月22日、大リーグのシカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆外野手（25）の特集記事を組み、韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）との契約内容を比較し、「日本最高の打者はなぜ2年契約だったのか」と疑問を投げかけた。

米メディアは1億ドル以上の大型契約を予想

村上は今オフ、ポスティングシステムを利用してヤクルトから大リーグ挑戦を表明。米メディアによると、複数球団による争奪戦となり、契約は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約が見込まれていた。

ホワイトソックスとの契約は、米メディアの予想を大きく下回り、2年総額3400万ドル（約53億7000万円）だった。

一方のソンは今オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに入団した。

米メディアによると、パドレスと4年総額1500万ドル（約23億5500万円）の契約を結んだ。インセンティブ面では、新人王のタイトル獲得や、MVP投票でトップ５入りすれば、年俸がアップする契約だという。

村上とソンは、同じサードのポジションで、ともに左打ちということもあり、韓国メディアは当初から村上の去就に注目していた。両者の自国リーグでの実績は、最年少で3冠王となった村上の方が上で、ソンは今シーズン、打率.315、26本塁打、90打点だった。

「スポーツ朝鮮」は「ソン・ソンムンは4年なのに...『列島の誇り』日本最高の打者はなぜわずか2年なのか」とのタイトルで記事化した。