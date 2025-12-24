解散ライブ目前のレペゼンフォックス「僕たち仲直りしました」　動画で吐しゃ物にモザイクなしも...ファン好意的

2025年12月31日に解散ライブを行う音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）が12月23日にYouTubeを更新。リーダーのDJ社長が動画内で嘔吐したものの、吐しゃ物がモザイクなしで映る一幕があった。

大晦日の解散ライブの動員増に向け、毎日動画を投稿

レペゼンフォックスをめぐっては、DJ社長が23年12月に失踪し、他のメンバーも24年1月から相次いで脱退。25年1月にはグループにメンバーが不在という状態になったが、6月になり、解散ライブを行うことを発表した。脱退した元メンバーも解散ライブに出演する。

一方、レペゼンフォックスは大晦日に行われる解散ライブの動員を増やすために、21日から毎日動画を投稿することを宣言。23日に投稿した「僕たち仲直りしました」という動画では、DJ社長とメンバーがレコーディングを行ったり、その後日本酒を飲んだりする様子が収められていた。

しかし、動画内ではコップに入れた日本酒の3本目を飲んでいたDJ社長は、おもむろにビニール袋を両手に持ち、嘔吐。ビニール袋が透明だったため、吐しゃ物が映り込んでおり、モザイクもかけられていなかった。さらに、その後も飲酒を続けたDJ社長はたびたび嘔吐し、吐しゃするときの音などもそのままだった。

この動画のコメント欄には、「もう解散するからモザイク付けるのどうでも良くなってて草」「一瞬であの頃に戻った気分」「2025年に出た動画とは思えないくらいゲロが映ってる...やってること同じなのにずっと面白いのやばい」といった声が集まっていた。