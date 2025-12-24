「令和のドラえもん」マルチタレント、パチンコ店での握手会「0人」謝罪　「バズリ率申し分ない筈なのに」

グラビアアイドルやコスプレイヤーなど、マルチタレントとして活動する「阿波みなみ」さんが2025年12月23日に開催した「写真撮影握手会」の様子がネット上で話題を集めている。

「並びが0人でしたため中止になりました」

阿波さんは、マルチタレントとして活動し、競馬やパチスロのイベントなどにも出演している。

Xのプロフィール欄では「令和のドラえもん」を自称しており、SNSで体型の変化について赤裸々に発信している阿波さん。7月には「-20kgのダイエットに成功しました」としていたが、9月には「ダイエットが停滞期に入ってしまい やけ食いして6kgリバウンドしました」と報告していた。

阿波さんは23日夕、【謝罪】としてパチンコ店で開催された写真撮影握手会の会場の写真を公開した。赤いテープで長い列が作られているものの、待機列は0人。列の奥に備えられた大きなモニターの前には、ぽつんと寂しそうな表情を浮かべる阿波さんの姿が確認できる。

「本日予定していました握手会は 並びが0人でしたため中止になりました」と報告し、「マルハンメガシティ八千代緑が丘様 この度は大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

投稿には6.5万を超える「いいね」と、1500件を超えるリプライが寄せられた。

投稿を見た人からは、「フォロワーの数、ツイッターのバズリ率申し分ない筈なのに、、、一体何がいけないというのか、、、」「お気の毒さまでした。Twitterだった時代はこういうを見たら可哀想（面白そう）と思って皆んなで突入したんだけどなぁ。時代変わったよね」などとする声が上がった。