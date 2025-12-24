ゆうこす、「産後人生初の80kg」で鏡みるたび「大泣き」も...　大減量で「自信取り戻せてきた！」

元HKT48で実業家の「ゆうこす」こと菅本裕子さんが2025年12月23日、出産による体の変化をXで報告した。人生で初めて体重80キロまで増加したが、筋トレなどで「健康的に」減量できたという。

「載せるの迷ったけど、いいや！」

ゆうこすさんは第1子長男を3月に出産した。自身の体重について11月6日には、産前53キロで産後80キロと明かしていた。12月23日のYouTube動画では、ダイエットを経て59キロになったとしている。

同日にXで「載せるの迷ったけど、いいや！」と切り出し、産後から最近に至るまでの写真を公開。「産後人生初の80kgまで行き、心不全もあり呼吸も苦しく、肌も髪もボロボロ」と振り返り、

「鏡の自分を見る度に『誰？』と大泣き...でしたが、ここまで来たらやるしかねえ！と、筋トレ＆食事制限＆有酸素で健康的に減量できてます！！自信取り戻せてきた！」

と近況を伝えた。また、「2枚目の写真は、産後まだお風呂に入っちゃいけない時でボロボロすぎて泣きすぎて顔も腫れて...って時に『もはや今この顔を写真に収めて、やる気出す材料にするか』と思い、自撮りした 謎写真すぎるから公開迷ったけど、ゆうこすちゃん産後から綺麗で...私なんて...ってDMくるから、勇気付けたくて」とも説明している。

投稿は2万件超の「いいね」を集め、「ここまで努力できるのすごいよ尊敬する」「カッコいいママ」「ゆうこすさんのこと全然知らなかったけど本当に励みになる。。」「ゆうこすさんはほんとにいつも美しいね」などと反響を呼んでいる。