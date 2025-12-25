来季の巨人「正捕手」は誰に？甲斐拓也か、それとも岸田行倫か...元コーチが阿部監督「心情」読み解く

プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年12月24日にユーチューブを更新し、巨人の新キャプテン岸田行倫捕手（29）が来シーズン、チームの正捕手になると予想した。

「誰がキャプテンになるかは、基本的に監督が考えること」

昨オフ、甲斐拓也（33）がソフトバンクからフリーエージェント（FA）権を行使して巨人に入団した。

今シーズン、阿部慎之助監督（46）は、甲斐を正捕手として開幕から起用した。5月以降は、岸田行倫（29）と併用しての起用が続いた。ところが、甲斐が8月23日のDeNA戦で右手中指を骨折し戦線離脱。以降、岸田が正捕手としてマスクをかぶった。

シーズン成績は、甲斐が68試合の出場で打率.260、4本塁打、20打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.658だった。一方の岸田は、87試合に出場し打率.293、8本塁打、39打点、OPS.772を記録した。

来シーズンは、甲斐と岸田による正捕手争いが予想される中、岸田が17日に新キャプテンに就任した。スポーツ紙によると、チームのキャプテン制は２年ぶりで、捕手がキャプテンを務めるのは、阿部監督の現役時代以来３人目だという。

現役時代、巨人の捕手としてプレーし、引退後は巨人の打撃コーチを務めた大久保氏。自身の経験を踏まえ、来シーズンの正捕手争いに言及した。

「誰がキャプテンになるかは、基本的に監督が考えること。阿部監督が岸田選手をキャプテンにしようと。もちろんコーチとも相談したでしょうし、自分のなかで決めていることをコーチと話をしたと思います。原（辰徳）監督の時代も、キャプテン制で、こうしようという話を聞いたことがある。（キャプテンを）球団が決めることもあるが、ジャイアンツは阿部監督が決めたと思います」