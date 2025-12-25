J-CAST ニュース

「クビになるところだったんです」玉川徹さん大真面目に告白　黒柳徹子さんが口にした「救いのひと言」

2025.12.25 17:55
リサーチ班

   テレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」の2025年12月24日放送に、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の司会・羽鳥慎一アナとレギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）がそろって出演、名物コンビで10年目を迎えた秘密を明かした。

  • ゲスト出演した羽鳥慎一アナと玉川徹さん（徹子の部屋公式サイトより）
    ゲスト出演した羽鳥慎一アナと玉川徹さん（徹子の部屋公式サイトより）
  • 玉川徹さん（羽鳥慎一モーニングショー公式サイトより）
    玉川徹さん（羽鳥慎一モーニングショー公式サイトより）
  • ゲスト出演した羽鳥慎一アナと玉川徹さん（徹子の部屋公式サイトより）
  • 玉川徹さん（羽鳥慎一モーニングショー公式サイトより）

今度は「羽鳥さんのことは救える？」

   羽鳥アナは「徹子さんがこの番組（徹子の部屋）で、『あなたは定年しても出ていい』って言ってくれたから、（玉川さんはいまも）出られているんです」と明かす。黒柳徹子さんは「私が言ったの？　何てことを！　よその番組のことを......。余計なお世話だね」と、驚いたように言う。

   玉川さんは「いや、いや、いや。ありがたかったです。危なかったんですよ、クビになるところだったんです」と大真面目に話す。「うそ～」と黒柳さん。「本当です」と玉川さん。黒柳さんは「なんだ、私が救ったの？」と嬉しそうに笑った。

   そして、今度は「羽鳥さんのことは救える？」と聞く。羽鳥アナと玉川さんが「救えます！」と即答すると、「どうやれば？」と、すっかりその気になって、羽鳥アナから「『羽鳥さんはいい人ですよ、ずって使いなさい』って言えば、それはテレビ朝日としては公式発言になりますから」と促されると、カメラに向かって「羽鳥さんはいい人ですよ、ずっとお使いなさい」と申し渡した。玉川さんは「安泰ですね」、羽鳥アナは「やったあ。新年を迎えられそうです」と大笑いとなった。

「20周年を迎えらえるように頑張りたい」
続きを読む
1 2
全文表示
徹子の部屋
玉川徹
羽鳥慎一
黒柳徹子
姉妹サイト