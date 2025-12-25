「クビになるところだったんです」玉川徹さん大真面目に告白　黒柳徹子さんが口にした「救いのひと言」

テレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」の2025年12月24日放送に、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の司会・羽鳥慎一アナとレギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）がそろって出演、名物コンビで10年目を迎えた秘密を明かした。

今度は「羽鳥さんのことは救える？」

羽鳥アナは「徹子さんがこの番組（徹子の部屋）で、『あなたは定年しても出ていい』って言ってくれたから、（玉川さんはいまも）出られているんです」と明かす。黒柳徹子さんは「私が言ったの？ 何てことを！ よその番組のことを......。余計なお世話だね」と、驚いたように言う。

玉川さんは「いや、いや、いや。ありがたかったです。危なかったんですよ、クビになるところだったんです」と大真面目に話す。「うそ～」と黒柳さん。「本当です」と玉川さん。黒柳さんは「なんだ、私が救ったの？」と嬉しそうに笑った。

そして、今度は「羽鳥さんのことは救える？」と聞く。羽鳥アナと玉川さんが「救えます！」と即答すると、「どうやれば？」と、すっかりその気になって、羽鳥アナから「『羽鳥さんはいい人ですよ、ずって使いなさい』って言えば、それはテレビ朝日としては公式発言になりますから」と促されると、カメラに向かって「羽鳥さんはいい人ですよ、ずっとお使いなさい」と申し渡した。玉川さんは「安泰ですね」、羽鳥アナは「やったあ。新年を迎えられそうです」と大笑いとなった。