「はんにゃ.」川島の元妻、離婚への後悔「ないです！」　復縁もきっぱり「一切ない」...子どもとの生活「最高」

お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良さんの元妻でブロガーの川島菜月さんが2025年12月24日に公開した記事で、離婚後、インスタグラムのフォロワーからよく聞かれるという、離婚を後悔した日はあるかという質問に答えた。

元夫へ「子供たちと出会えたことになによりも感謝」

菜月さんは7月22日に、ブログで離婚を報告した。章良さんも同日、相方・金田哲さんのYouTubeチャンネルで離婚を報告。なお、このとき同時に、金田さんは結婚したことを発表している。

菜月さんは12月24日のブログ記事で、インスタグラムで質問を募集した際、離婚を考えている人からのメッセージもあったといい、「中でも多かったのが後悔とか復縁系の質問！！！」と明かした。実際に菜月さんに届いたとみられる「元夫と離婚を後悔したこと後悔した日は一日だけでもありましたか？」という質問が記された画像を投稿し、

「ないです！復縁もなければ後悔も一切ないです」

と、太字で回答した。

さらに菜月さんは、「子供と3人での生活がなによりも最高」「シングルは楽かと聞かれたら楽ではないけど楽しいかと聞かれたらとても楽しい！！！」と、現状の生活を明かした。自身の周囲についても、「シングルの友達も結構いるけど少なくとも私の周りで離婚を後悔してる人は1人もいませんね」という。

「あとはもう...過去に意味を持たせられるかどうかだよね。失ったものよりも今残ってるものに目を向けたら後悔なんて出てこない」とし、「子供たちと出会えたことになによりも感謝してます！元夫、ありがとう！！！」と、離婚した章良さんに感謝を伝えた。