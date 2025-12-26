J-CAST ニュース

【ドジャース】キム・ヘソン、再びトレード説が浮上 「今度はヤンキースか...」韓国メディア困惑

   韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月25日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を公開し、再びトレード説が浮上したことに困惑した。

  • キム・ヘソン選手（写真：AP/アフロ）
  • キムの頭をナデナデする大谷（球団インスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（写真：AP/アフロ）
「ドジャースはオールスター2塁手を獲得すべき」

   記事によると、米スポーツメディア「クラッチポインツ」（ウェブ版）が、ドジャースとニューヨーク・ヤンキースとの間で、交換トレードが行われる可能性に言及した。

   ヤンキースは、セカンドを守るジャズ・チゾム・ジュニア内野手（27）をトレードに出す意向があるとし、ドジャースにとって最適な選手だと指摘。交換トレードが実現すれば、1対3のトレードになると予想し、ドジャース3人のうちのひとりがキムになるとした。

   ジャズ・チゾム・ジュニアは「走・攻・守」揃った選手で、今シーズンは130試合に出場し、打率.242、31本塁打、80打点、31盗塁を記録した。出塁率と長打率を合わせたOPSは.813だった。

   ドジャースの内野手高齢化に伴い、今オフ、複数の米メディアでドジャースのトレードが話題になっている。そのたびに、トレード要員としてキムの名が挙がっている。ユーティリティプレイヤーで、スター選手が集うドジャースの中では年俸が低いことから、魅力的なトレード要員だという。

   再び浮上したトレード説に対し、「OSEN」は「キム・ヘソンまたトレード説、今度はヤンキースか...」などのタイトルで記事化した。

   記事では「ドジャースがキム・ヘソンをトレードカードとして活用し、トレード市場に出たオールスター2塁手を獲得すべきだという主張が提起された。ヤンキースは『30本塁打・30盗塁』を記録した2塁手ジャズ・チゾム・ジュニアをトレードする意向があるという。ドジャース内野の弱点を埋める適格者だ」と報じた。

キムは3年総額19億4500万円で契約
