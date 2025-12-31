ももクロファン歴15年のドランクドラゴン・塚地悲痛...？　相方司会の「ももいろ歌合戦」に「冗談じゃない！」

お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅さんが2025年12月31日、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」が主催する大みそかの音楽イベント「第9回 ももいろ歌合戦」をめぐる思いをXで明かした。

「僕の15年近くに渡る純粋な推し活に...こんな結末が...」

ももいろ歌合戦は、ももクロのメンバーがゲストのアーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれ、「全曲フル歌唱」で真剣勝負を繰り広げる年末の恒例イベントだ。

第9回は東京・日本武道館で開催され、玉井詩織さんと高城れにさんが「紅組」、百田夏菜子さんと佐々木彩夏さんが「白組」を率いる。総合司会はドランクドラゴンの鈴木拓さんだ。

一方の塚地さんは、15年来のももクロファンを公言する「モノノフ」だ。今回のイベントへの出演予定はないといい、Xで「いろいろ聞かれるので答えますと、流石に相方とももクロが仲良くしている姿を生で見るのは、歯痒くて辛いし、素直に推し活ができないというか...笑 ですのでちょっと見には行けない...心中お察しください。笑」と率直な胸の内を明かした。

「今までは気にしてないフリして黙って耐えることがカッコいいと思ってましたが、何のカッコつけだ？ と思い始めたので本音を言わせてもらいます」と切り出し、「もはや運営やももクロの信頼を獲得し、ももクロに必要とされる存在の鈴木...凄いこと！ 頑張ってほしい！ これも本音です」と相方を応援。

その上で、「冗談じゃない！！ なんだこの差は！」と感情を爆発させ、「神様...殺生すぎるでしょ！ 僕の15年近くに渡る純粋な推し活に...こんな結末が...。俺がファンで相方が総合司会？ 何がどうなってこんな仕打ちを！」と嘆いた。