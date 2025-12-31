フットサル美女・松本直美、引き締まった美腹筋ショット...写真集を告知　「透明感半端ない」「美人すぎ」

フットサル女子日本代表で、日本女子フットサルリーグの「バルドラール浦安ラス・ボニータス」に所属する松本直美選手（28）が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集の発売を報告し、引き締まった腹筋が際立つショットなどを披露した。

「フットサルという競技にも少しでも興味を持ってもらえたら」

松本選手は「デジタル写真集」の発売をアピールするとともに、キャミソールとデニムのラフなスタイルや大胆に美しい腹筋をみせたカットなど6枚の写真を投稿した。

これは「ずっとずっとやりたかったことのひとつ」とのことで、撮影では「慣れない撮影ではありましたが、終始あたたかい雰囲気に包まれながらとっても楽しい時間を過ごすことができました」と松本選手。また、「普段はなかなか挑戦しない衣装や表現にもチャレンジし、新しい自分に出会えたような一冊になっています」という。

そして、「この作品をきっかけに、私自身のこと、そしてフットサルという競技にも少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミソールとデニムを着用。白い壁に寄りかかり、膝に片手を添えるポーズをみせている。5枚目の写真では、美しく鍛えられた引き締まった腹筋が際立つ姿を披露していた。

この投稿には、「めっちゃかわいい」「自然体の表情がまた良いですね」「モデルさんじゃないの？」「美人すぎますよ」「透明感半端ない」といったコメントが寄せられていた。