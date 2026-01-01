元不登校YouTuber・ゆたぼん、失恋を語る　留学先で一目惚れ「断られてから号泣して...青春でしたね」

元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動するゆたぼんさんが、2025年12月27日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】失恋しました」と題し、一目惚れした女性について語った。

「同じ後悔はしたくない」「当たって砕けろや！」

現在は17歳となり、「冒険家」として活動するゆたぼんさん。25年春には高卒認定試験に合格しており、さらに同時期にフィリピンへ3か月間留学をしていた。

帰国後、7月からまた2週間ほどカナダに留学していたという。その際、「ラスト1週間」に新しく入ってきた日本人の女の子に一目惚れしたという。その女性は、ほかの男性たちにも「かわいいよな」と言われるほどだったそうだ。

ゆたぼんさんは、帰国前日の卒業パーティーで告白をして断られてしまったが、「いい経験ができたなと思いましたね」と振り返った。

中3で初めて登校した時にも一目惚れした女の子がいたというゆたぼんさん。当時、その子には告白しないまま卒業したが、「あの時告白しといたらどうなってたのかな？」という後悔がずっとあったのだそうだ。

だからこそ「同じ後悔はしたくない」という思いがあり、今回のカナダ留学のときには「当たって砕けろや！」と意気込み、告白をしたという。

「断られてから号泣して。一人で部屋の中でずっと泣いてて。友だちの部屋とかに行ったら、『おいゆたぼん、よく頑張ったな』みたいな。そう言ってくれたんですね。すごいうれしかったですね。そっからまたばーっと泣いたんですけど。青春でしたね。まだまだこれからですけど、すごいなんだろう、ひと夏の恋というか。そういう経験をしましたね」

最後にゆたぼんさんは、「みなさんも気になる子がいるならどんどんアタックしてほしいですね」「絶対に告白はしてください」「後悔は引きずりますよ」と呼びかけ、「僕も告白した時スッキリしたんですよ」と再度自身を振り返った。

コメント欄では、「いい経験ですね。恋したいですね」「一人の女性を愛し抜ける漢でいてくれ」「一週間じゃ難しいだろうな」といった声が寄せられた。