嵐、久々に5人そろってファン感涙　「若返った？」大野智が書き初め披露...「みんな！2026年もよろしくな！」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月2日、公式インスタグラムおよび公式Xを更新し、5人そろっての書き初めショットを公開した。

「リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」

嵐公式アカウントは2日、「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつをつづり、5人そろった写真を公開した。

「お正月といえば『書き初め』ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」として、「嵐 2026」と書かれた半紙を手にした大野智さん（45）を中心に、左から松本潤さん（42）、櫻井翔さん（43）、二宮和也さん（42）、相葉雅紀さん（43）が寄り添った。

投稿には、「#嵐の書き初め2026」のハッシュタグも添えられている。

この日のコーディネートは、松本さんは黒のセットアップ、櫻井さんはブラウンのシャツに白のパンツ、大野さんはデニムシャツに淡いブラウンのシャツを合わせ、ボトムスはブラウンのライン入りパンツ。

二宮さんはチェック柄のシャツに暗めのブラウンのパンツ、相葉さんはグレーのカーディガンにブルーのシャツを合わせ、ボトムスはオリーブグリーンのパンツと、5人とも落ち着いたトーンだった。