大谷翔平の愛犬「大谷デコピン」、新年あいさつ...今年の年賀状はコラージュで　「デコピンかわいいっ」

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2026年1月1日、自身のインスタグラム（＠shoheiohtani）で、愛犬デコピンをあしらった年賀状風メッセージで新年のあいさつをつづった。

デコピンの住まいは「D県D市D町 犬小屋前」

年賀状風メッセージでは「Happy New Year！ 2026」と大きく書かれ、「今年もよろしくお願いします」とあいさつし、今年の干支の「午」の文字、「令和8年 元旦」と添えられている。

また、昨年（25年）につづいて、愛犬デコピンをあしらっている。表情や動きのそれぞれ違う5パターンのデコピンの写真がコラージュされるとともに、砂地に残ったデコピンの足跡も見える。

年賀状らしく「住所」として、「D県D市D町 犬小屋前」と書かれている。郵便番号は、大谷選手の背番号「17」にちなんとみられる「002-0017」、差出人（？）は「大谷デコピン」とあった。ちなみに、25年の郵便番号は「017-0017」だった。26年の「002」はドジャースのワールドシリーズ2連覇を反映した可能性もありそうだ。

フォロワーからは「デコちゃん、おめでとう」「今年もデコピンに笑顔が溢れますように」「デコくん見るととても幸せな気持ちになります」「デコピンかわいいっ」といった声のほか、大谷選手に向けて「年も体に気をつけて二刀流でのご活躍願っております」「侍JAPAN楽しみにしてます」「今年も日本から応援してます」と声援が寄せられている。