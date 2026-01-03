もうすぐ50歳ムロツヨシ、さんまと「独身生活」談議で意気投合　「女性をそこまで愛せない」理由とは

2026年1月2日放送のトークバラエティー番組「さんまのまんま」（フジテレビ系）が放送42年目に突入、長寿番組の様相を呈してきた。この日は新春SPと題してプロ野球巨人の田中将大投手と里田まい夫妻や、お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんらが出演、俳優のムロツヨシさんは5年ぶりの登場となった。

ムロツヨシ、さんまさんの縁で生みの母親と再会

ムロさんはスタジオに入ってくるなり、さんまさんに「お礼」の話をした。ムロさんが4歳の時に両親が離婚、生みの母親がムロさんのもとを離れていった。その母親が2019年放送の「さんまのまんま」に出ているムロさんを見て、手紙を書いてきてくれ、再会したことを報告する。「『お母さん』とは呼べなかったけど産んでくれてありがとうと伝えました」と話した。

家族の話題から、さんまさんが「家族はまだ築いていない？」とたずねると「独身でやっております」とムロさん。1月に50歳になると話すと、さんまさんからもスタジオからも、へぇ～という声があがった。

ムロさんがおもむろに「さんまさんにお聞きしたかったけど、家にいる時、さみしい時ってありますか？」と聞く。さんまさんは何も答えず苦笑い。

ムロさんは「（昨年の）秋に一人で家で飲んでいたんですよ、テレビ見たりしながら。はっと気づいたんです。『あれ？さみしいがいない』と。去年（2024年）ぐらいまではさみしいがあったんですが」と明かした。続けて「さんまさんはどういう状況かなと思って。さみしい君います？」と一人暮らしはさみしくないかあらためて問いただした。さんまさんは「俺もそれが少ないから逆にアカンのちゃうかなと思って。俺ら仕事があるから。（ムロさんは）芝居と結婚したようなもんや」と話した。