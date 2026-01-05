J-CAST ニュース

「いいねの数だけ腹筋します」アイドルが宣言　おなかまわりをアップで公開...さらけ出す　「かわいい」

2026.01.05 18:15
エンタメ班

   アイドルグループ「メルクマールメルマール」の結城萌さんが、2026年1月4日にXを更新。衣装姿の写真を公開し、注目を集めている。

  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
    結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
    結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
    結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • メルクマールメルマールのX（＠MERKMALMERMAL）より
    メルクマールメルマールのX（＠MERKMALMERMAL）より
  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • 結城萌さんのX（＠MERMALYUKI）より
  • メルクマールメルマールのX（＠MERKMALMERMAL）より

「毎日腹筋100回やってる動画を上げるよ！」

   結城さんはXで「いいねの数だけ腹筋します」と投稿し、衣装姿で床に座った写真と、おなかまわりをアップにした写真を公開。ショート丈のトップスからは「腹チラ」しているが、ボトムのウエスト部分がふくらんでいるようにも見える。

   Xユーザーからは「これはプニってる」「ぷよぷよ腹かわいい」「このもちもちが良き」などのコメントが寄せられた。

   一方でいいねは増え続け、結城さんは「もう...怖くなってきた...（震）」「もういいもういいもういいもういいもういい」などと投稿していたが、1月4日23時59分時点で1万6000いいねという結果に。

   「毎日腹筋100回やってる動画を上げるよ！！ 160日かかる計算だけど、ちゃんとやるのでよろしく！！」とした。

メルクマールメルマール
結城萌
姉妹サイト