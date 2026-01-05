J-CAST ニュース

「ぽっちゃり女子」インフルエンサーに恋人疑惑？　本人が説明...恋愛は「最近はかなり慎重に」

2026.01.05 19:15
エンタメ班

   インスタグラムのプロフィールで身長158センチ、体重76キロとしている「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオンさんが、2026年1月2日にXを更新。恋人がいる疑惑がSNSで浮上したとして、事情を説明している。

  • 藤田シオンさんのインスタグラム（＠shion0.25mg）より
    藤田シオンさんのインスタグラム（＠shion0.25mg）より
  • 藤田シオンさんのX（＠shion0_25mg）より
    藤田シオンさんのX（＠shion0_25mg）より
「1人分の量ではないという声がありましたが...」

   藤田さんは1月1日、Xで「サイゼリヤで1人新年会！ これだけ食べて1400円とか最高すぎる」と投稿。ファミリーレストラン「サイゼリヤ」で飲食を楽しむ写真を公開した。

   テーブルにはピザやチキンなどのメニューが所狭しと並べられ、藤田さんはワインとみられるグラスに口をつけている。

   この写真が、藤田さんの向かいから撮影されているものであることや、メニューの量から、「恋人と一緒だったのではないか」という声が上がったようだ。

   こうしたコメントについて、藤田さんは1月2日、「【悲報】ぽっちゃりインフルエンサー藤田シオンさん(32)元日にサイゼリヤで1人飲みをした結果『誰が写真撮ってるんですか？』と炎上...」と触れた。

   そして、テーブルに置かれたスマートフォン用の三脚と「1名様」と印字された伝票の写真を公開。「1人分の量ではないという声がありましたが、これがデブ1人分の量でございます」と説明した。

「リスクを取ってでもしたい恋愛に出会ったら...」
