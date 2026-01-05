TBS、ミスチル新曲で「誤爆」騒動　公式Xは火消し「削除いただいてもよろしいでしょうか？」、その意図はどこに

第1話放送が迫るTBS系日曜劇場「リブート」の主題歌が、人気バンド「Mr.Children」（ミスチル）の新曲「Again」に決まったと2026年1月5日に発表された。

同曲をめぐっては、発表に先立って25年12月末、TBS公式の番宣動画を通じて一時公開・削除されたとの目撃談がXで拡散。いわゆる「誤爆」疑惑が指摘されていた。同社に話を聞いた。

「放送開始前の番組の個別事案については回答を控えます」

騒動の中、X上では、TBSが火消しに走るような動きをしたことも注目された。TBS公式アカウントが25年12月29日0時過ぎ～20時ごろにかけて、Xユーザー25人ほどにリプライを送っていたのだ。

具体的な内容としては「投稿頂いたポストに関して、直接投稿が著作権侵害にあたる恐れがあり、注意喚起としてコメントいたしました。恐れ入りますが、削除いただいてもよろしいでしょうか？」と訴えたり、「ご相談したいこと」があるとしてDMでのやり取りを求めたりしている。リプライ先の投稿は大半が既に削除されているが、Againに言及するファンの書き込みや「著作権者からの申し立て」で無効化された動画の跡もみられる。

疑惑の事実関係や所感について26年1月5日に取材を申し込んだところ、TBS広報室は「放送開始前の番組の個別事案については回答を控えます」と返答した。

リブートは18日に放送開始。公式サイトでは「愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく"エクストリームファミリーサスペンス"」などとうたっている。俳優・鈴木亮平さんが主演し、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエと悪徳刑事の一人二役に挑戦するという。