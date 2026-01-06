朝倉未来は「あえて勝てない相手を選んだ侍」、エンセン井上が称賛...失神TKO負けも「タップしなかった」

元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2026年1月5日にユーチューブを更新し、昨年末に衝撃的な失神TKO負けをした格闘家の朝倉未来（33）に関して、「今回、自分が勝てない相手を選んだ。侍です」などと評価した。

試合後は救急車で病院に直行

朝倉は、25年12月31日にさいたまスーパーアリーナで行われた総合格闘技イベント、RIZIN「師走の超強者祭り」に出場し、RIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑んだ。

試合は、朝倉がグラウンドパンチで失神し、TKO負けを喫した。試合直後は、リングに仰向けに倒れたまま、自力で立ち上がることができなかった。しばらくして担架で運ばれ、そのまま救急車で病院に直行した。

朝倉の対戦相手を巡り、インターネット上では「実力差がありすぎた」「ミスマッチ」など様々な意見が飛び交った。

過去に大舞台を踏んできた井上氏は、自身の経験から今回の朝倉の相手に言及した。

「ライジンはたぶん、未来と話をして未来の意見を聞いた。いろいろ話をして（対戦相手を）決めた。例えば、未来が（提案を）断っても試合はできる。ライジンが、未来の考えを理解して違う相手にする。エンセンの意見としては、未来は男です。未来が『強くなりたい。チャレンジしたい』。だから未来がシェイドゥラエフ戦をOKした」