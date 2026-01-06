「しれっと一般人として出てやがるw」　人気YouTuberシバター、関空インタビューにまさかの登場

テレビ大阪（TVO）のニュース映像などを紹介する公式YouTubeチャンネル「大阪NEWS」で2026年1月4日、人気YouTuberシバターさんが一般人に混ざってインタビューに答える動画が公開され反響を呼んでいる。

マレーシア旅行の思い出を語る

話題の動画のタイトルは「【帰国ラッシュ】年末はどの海外で楽しみました？」。正月休み最終日の関西国際空港で、海外旅行を終えた人たちにインタビューをするという内容だ。

「グアムから帰国」というテロップとともに現地でセスナ機体験などを楽しんだと語る家族連れの次に、「マレーシアから帰国」というテロップとともに登場したのがシバターさんだった。「クアラルンプールのホテルでカウントダウンの花火を見ましたね。暖かいですから、ずっとプールに居ましたよ」とカメラ目線で伝えていた。

シバターさんは、時事ネタや格闘技などに関する「物申す」系の動画で人気を集める登録者114万人のYouTuber。2020年と2021年の大みそかには、総合格闘技イベント「RIZIN」に出場したことでも話題を呼んだ。

コメント欄には「しれっと一般人として出てやがるwww」「シバターインタビュー慣れしてて草」「カメラ目線なのがプロのそれ」「インタビュアーじゃなくて視聴者に話しかけてて草」「カメラ慣れしすぎてて草」「似てる人かと思ったら本物かい笑」などの声が寄せられている。