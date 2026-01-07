「エッチなことは好き？」「お尻から太ももが大好きだから」　福井県前知事1000通「セクハラ」メッセージがグロすぎる

福井県の杉本達治前知事（63）が複数の職員へのセクシャルハラスメントを認めて辞職した問題で、県は2026年1月7日、特別調査委員の調査報告書を発表した。杉本氏が送信したテキストメッセージの内容が公開され、SNSでは、「気持ち悪すぎる」「これ被害者恐怖だよなあ」などの声が相次いでいる。

県の全職員6000人に情報提供依頼、14人に接触

報告書によると、杉本氏は４名の女性に対し、性的な関係を求めるなどのテキストメッセージを1000通ほど送信していた。また、被害者の太ももを触ったり、スカートの中に手を入れて尻を触ったりする行為なども行っていた。さらに、こうしたセクハラ行為は約20年にわたるとしている。

問題が発覚したのは25年4月中旬。女性職員が外部窓口に対し、杉本氏のセクハラ行為を訴える通報書を提出した。その後、セクハラ行為を認めた杉本氏は同年12月に辞職している。

調査委は25年9月24日～26年1月6日に調査を実施。県職員全員の約6000人に情報提供を依頼し、調査委員は14人に接触した。最終的に通報者を含めて4人から事実関係の聴取や客観資料の提出などの協力を得られたとしている。

杉本氏は聞き取り調査に対して、「本当に被害者が悩み苦しんでいたということを初めて知り、被害者に対し申し訳ないという気持ちで一杯である」「よく考えてみたらセクシュアルハラスメントであるとの認識に至った」「性的な関係を求めるようなテキストメッセージもあるが、相手に性的関係を求めていたのではない」などと述べているという。

報告書の最後では、杉本氏が送ったテキストメッセージの一部が公表されている。

たとえば、「もしかして警戒してる？」「キスできたら安心できるかなぁ」「〇○ちゃんを骨が折れるほど抱き締めます」「キスしちゃう！？」「とっても失礼なお話だけど、ストレートに聞けば、〇〇ちゃんはエッチなことは好き？」「まじめなお話、〇〇ちゃんはぼくのこと好き？」「ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから」などだ。