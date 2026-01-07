渡邊渚「防犯上、SNSでリアルタイムでは投稿しない派」　投稿時系列めぐり矛盾？SNSの憶測で言及か

元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する渡邊渚さんが、2026年1月7日にインスタグラムで、「防犯上、SNSでリアルタイムでは投稿しない派です！」「写真が時系列通りに並ぶことはないです！」と明かした。

「ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃」

渡邊さんはストーリーズで、「防犯上、SNSでリアルタイムでは投稿しない派です！」として、「ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃」と説明。渡邊さんは25年12月23日、ニューヨークの街並みを背景に笑顔を見せる写真とともに「ニューヨーク」と投稿していた。

渡邊さんはストーリーズの投稿で続けて、「リアルタイムで投稿するのは危ないし、仕事で更新しなければいけない日が決まっているので写真が時系列通りに並ぶことはないです！」とした。

なお、渡邊さんをめぐっては、インスタグラムの投稿に矛盾があるのではないかといった声が一部Xを中心に上がっていた。

渡邊さんは25年12月27日、カフェとみられる場所での写真とともに、「まだクリスマスソング聴いてるし、街中でも流れてます笑」と投稿。

その後、26年1月6日に、「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と報告。「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」と伝えていた。

Xでは、12月27日の投稿は日本で撮影された写真や出来事を伝えているとして、クリスマス前からトルコにいたという1月6日の投稿と矛盾するのではないかといった憶測が書き込まれた。

一方で、「トルコでクリスマスソング聴いて街中で流れてたんやないの.....？」「こじつけで叩かれてて可哀想」「12/27に投稿した写真が日本で撮影された写真だとしても、12/27に撮影されたかはわからないでしょ」といった声も寄せられていた。