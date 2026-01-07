ゆりにゃ、特定ファンの「害悪行為」に声明「絶対に許しません」　プロデュースグループのファンから「被害報告」も

アイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」のプロデューサーでフォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが、2026年1月6日にインスタグラムで、特定のPretty Chuuファンによる「害悪行為」があったとして、「私の大切なファンを複数人傷つけた行為は、絶対に許しません」とする声明を発表した。

今後「現場の空気を乱す行為」を確認した場合「厳正に対処」

ゆりにゃさんは、特定ファンからの被害を訴えるプリチューファンからのメッセージを公開。大声で騒いでいた、「邪魔」などと言われたなどとして、「怖い」といった声が寄せられていた。

ゆりにゃさんは、「想像をはるかに超える数」の被害報告が届いたとして、「私自身、大きな衝撃を受けております」とした。

プリチューのライブの客層について「約9割が女の子」だと説明。「今回の全国ツアーでは、初めて現場に足を運んでくれる方も多くいらっしゃると思います」とした。プリチューは4月から5月にかけて、4都市を巡る全国ツアーを予定している。

その中で、「怖いから、もう出禁にしてほしい」「プリチューは本当に民度が良いのに、こういう人のせいで雰囲気が壊れるのが嫌だ」「初めてライブに行こうと思っていたのに、こういう話を聞いて正直怖くなった」といった声が多数寄せられたとした。ゆりにゃさんは、「周囲に不安や不快感を与え、現場の空気を乱す行為は、他のお客様の大切な時間と感情を奪うものです」とし、今後こうした行為が確認された場合には、「厳正に対処いたします」とした。