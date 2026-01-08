人気YouTuber、違法アダルトサイト視聴で謹慎　蒸し返される4年半前の「もう夢のような状態」発言

YouTuberの「ゆゆうた」（鈴木悠太）さんが2026年1月7日、Xで謹慎を発表した。

「誠心誠意、まずはこの状況に向き合うことから」

ゆゆうたさんをめぐっては4日、Xで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪していた。

4日までの配信中のパソコンの画面内に違法アダルトサイトやYouTubeのダウンロードサイトのURLが映り込み、批判の声を受けていた。

騒動を受け、5日には3月26日に開催される「高校生軽音グランプリ2026春」の審査員としての出場が取り止めとなっていた。運営は同日、「この度『ゆゆうた』に関する事案を受け、当初予定していた大会審査員としての出演見合わせを決定いたしました」と報告した。

同日配信の3人組バンド「Awesome City Club」のatagiさんとのネットラジオ「atagiゆゆうたのおとなりラジオ」では、丸刈り姿で画面に登場。真剣な表情で「自分のした罪を向き合うために今日をもって謹慎させていただきたいなと思っているところでございます」と語っていた。

ラジオの相方であるatagiさんは、「やっぱり誠心誠意、まずはこの状況に向き合うことからが大事なのかなとは思ってます」などと諭しつつ、活動再開を望むとも語っていた。