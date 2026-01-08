猪狩ともか、高校暴行動画拡散問題について持論を補足　「警察に即通報がいいと思ってます」

アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年1月7日にXを更新。栃木県の県立高校で、男子生徒が別の生徒から暴行を振るわれている動画が流出し、ネット上で拡散した問題についてあらためて自身の考えを明かした。

「どう読んで『SNSでの私刑に賛成してる』と汲み取られたのか...」

高校内のトイレで撮影されたと思われる当該動画。暴行をめぐっては県警が捜査していると報じられているほか、7日には県の教育委員会が記者会見を開き、被害を受けた生徒らに謝罪している。

この事件について猪狩さんは6日にXで、「今回の動画を見ましたが、いじめなんて生易しいものではなく傷害事件です」と指摘。一方、騒動が表沙汰になったきっかけがSNSでの動画拡散だったため、「そしてまたSNSが被害者救済の最適解になってしまいました」とつづった。

猪狩さんは、「SNSが正義だとは思いませんが、正義が迅速に執行されないのであれば、被害者はSNSの即効性に頼らざるを得ません。被害者が救われにくい現状はSNSでの私刑が加速していく一方です」と指摘していた。

一方、このポストにあるXユーザーから、「こういう層が『法秩序を逸脱した正義の執行カッコいい！』とか囃し立てるんだね」と真逆の反応が寄せられることに。

これに猪狩さんは、「私の文章をどう読んで『SNSでの私刑に賛成してる』と汲み取られたのか...」と残念そうにつづった。