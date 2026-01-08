婚約破棄＆スピード破局...いろいろあったRちゃん、「結婚してないだけで、なんでそんなに言われなきゃ...」と涙

登録者83.5万人のYouTuber・Rちゃんが2026年1月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、自身の活動や結婚に関する悩みを涙ながらに吐露した。

25年の夏以降「燃え尽き症候群」だったと告白

「もう心が、頭が、限界なんです。」と題した動画はでRちゃんは「最近の話をしたくて撮ってます」とし、「正直ね、めちゃくちゃ元気なくて」と切り出した。2025年の序盤は「色々起きたりして」とし「その時は忙しなくて、今思えば楽しかったし、有難かった。そうやって注目してもらえるってことは。それで出会えた縁とか、いただいたお仕事とかたくさんあるし」と振り返った。

しかし、夏以降は「燃え尽き症候群みたいな感じになった」と述べ、「決算終わって会社の。売り上げが5.8～9億ぐらいあったんで結局。過去一でさ。めっちゃ税金払ってさ。納めさせていただいて燃え尽きたんだよね」と説明した。

続けて、燃え尽きていた期間に「世間を賑わせちゃったりとかして」と述懐。「それでなんでこんなに世間に言われなきゃいけないんだろう？みたいな」といい、「そんなにひどいことしたかな...とか。世間にね」「コメントとかも見れなくなってって。『自分らしさ』って何だろう？ 『自分らしさ』ってこんなに世の中言うのに。自分らしかったらいろいろ言われるしなぁ、みたいな」と両手で目を覆って涙を見せた。