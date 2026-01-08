ドイツで羊50頭がスーパーに「来店」、店はぎゅうぎゅう...　大使館投稿で話題「日本ではお馬さんが散歩したけど」

ドイツで約50頭の羊が脱走し、スーパーマーケットに押し寄せる騒動が発生した。2025年1月7日に在ロンドンドイツ大使館がXで伝え、日本でも注目を集めている。

スーパー「ペニー」は宣伝効果に感謝、食料1年分を提供

ドイツ大使館のXは、「50頭の逃げ出した羊が、ドイツのバイエルン州にあるスーパーマーケットで暴れ回り、月曜の朝に大混乱を引き起こしました」と伝えた。スーパーを訪れたのは500頭の群れから逃げ出した「大胆不敵な羊」たちで、ドイツのスーパー「ペニー」の店舗内を約20分うろつき、自ら店を出て行ったとした。

スーパーの通路に所狭しと詰めかける羊の写真も投稿した。

この投稿は8日時点で1800回超リポスト（拡散）され、8000超の「いいね」が付いている。日本のXユーザーも注目し、「『ウォレスとグルミット』やん」「ちゃんとみんな退店したの偉いね」「ぎゅうぎゅうやな、羊だけど」といったコメントが寄せられた。

日本では5日、明治大馬術部の馬が一時脱走し、その後自力で戻ったことが話題になったばかりだ。この騒動を思い出した人もいたようで、「日本ではお馬さんが散歩したけどあちらでは羊が買い物に行ったみたいだ」「生田キャンバスに帰る馬に続いてスーパー見学してから自ら帰る羊。君たちは来年の干支だよ」といった声も寄せられた。

英紙「The Telegraph」の記事によると、ペニーはこの羊の殺到が大きな宣伝効果をもたらしたことから、羊たちに1年分の食料を無料で提供すると発表したという。なお、ペニーは7日から8日（日本時間）にかけて公式インスタグラムで、羊たちの来店の様子を複数の写真や動画で伝えているほか、アイコンにも羊を登場させている。