登録者97万ダイエットYouTuberが解説　気になる正月太りに...まずやるべき「たった1つ」の行動

ダイエット系YouTuberの片倉岳人さんが、2026年1月2日に公式YouTubeチャンネルを更新。「正月に太った人が、まずやるべき『たった1つ』のこと」と題して、正月太りを解消するためにまずやるべきことを指南した。

「いつも通りの食生活に戻せばすぐ取り戻せるレベルなんで」

パーソナルトレーナー兼YouTuberの片倉さんは、健康的な運動法や食事療法を発信しており、チャンネル登録者数は97万人にのぼる。

そんな片倉さんは、年末年始に好きなものを食べたり、寝正月をしたりと「正月太り」をした人へ向けて、まずやってほしいことを語った。

はじめに視聴者へ向けて「正月太りは気にしなくて大丈夫です」と呼びかけた片倉さん。その理由は「そんな太ってないからなんですよね」と話した。片倉さんによると、人間の体は炭水化物と水分がセットで保存される仕組みで、年末年始にこれまで摂取しなかった量の炭水化物を一気に摂ると、水分で体重が増えるという。

つまり、長期休暇で増えた体重はすべて脂肪ではなく、7～8割は水分のため、思っているほど太ったわけではないと解説。「そんな焦るレベルじゃない」「いつも通りの食生活に戻せばすぐ取り戻せるレベルなんで」と語りかけた。

そのうえで、正月明けにしてほしいことを「ダイエットの年間スケジュールづくり」だと紹介。ダイエットを頑張る時期を明確にし、イベントに備えられるので調整しやすく、メンタルを崩さずに済むという。リカバリー案も立てやすくなるそうだ。

片倉さんがおすすめするスケジュールの立て方は、1～3月に食事や運動のリズムを整える、4～6月の暖かい時期に積極的にダイエットに励むというもの。さらに、7～9月の時期は年末年始や来年に向けたダイエットを意識し、10～12月はイベントが多いので太らなければOKと考えることがいいそうだ。こうして、区分けしながらダイエットを頑張る期間を設けることがおすすめだと話した。

コメント欄では、「今年こそ痩せるぞー！！」「年末年始はもう『食べるイベント』と割り切って食べてます」「正月、何を食べたかもわからなくなっている」と、意気込みや反省の声が寄せられた。