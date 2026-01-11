180億円が動く怪物イベント「コミケ」の中毒性　なぜ成人向け同人誌に大金を投じるのか

コミックマーケットとは、日本にて開催される大規模な同人誌即売イベントのことだ。「コミケ」の名前を聞いたことはあっても内容を知らない国民は意外と多く、1回で平均約150～180億円程度の経済効果をもたらすともいわれる、年2回の大きなお祭りだ。

なぜ成人向け同人誌にドハマリするのか？

コミケは、コスプレイヤーとカメラマン、アニメや漫画に明るい芸能人が集い、二次創作本だけが売られている場と思われがちだ。そして、同人誌とは何も成人向けのみではない。

もともとのコミケとは鉄道やミリタリー好きも多く、本に関しては「地方に売っている謎のジュース飲み比べレビュー」等のサブカルチャーを極めた販売物も人気が高かった。これらも相変わらず会場では「通常運転」で、世間ではコスプレ、アニメ、成人誌が目立っているだけなのである。

とはいっても、成人向け作品の取り扱いが増えたのは紛れもない事実だろう。爆発的な売り上げを伸ばすのはいわゆる18禁の実写（グラビアや動画）や本を売るサークルで、なかには年2回の参加でサラリーマンの基本年収をあっさり超えるケースも見られるほど。

世界から人が集まり、徹夜や始発で会場に向かう常連が続々と現れるコミケのパワーは本当に素晴らしい。

なぜ人は同人誌に、そして成人向けに深くハマるのだろうか？ 筆者なりに考察してみよう。