アニマルカフェ、客が無断でチョコ菓子与え「マーモットの命に関わる重大な事件」訴え

「西日本初」をうたうマーモット専門アニマルカフェ「マーモット村 大阪」公式Xアカウントが2026年1月11日、「マーモットの命に関わる重大な事件が発生」したと報告した。

「マーモットにとって有害なチョコレート入りのお菓子が与えられた」

マーモット村では、ヨーロッパやアジア、北アメリカなどの山岳地帯に暮らすリスの仲間「マーモット」を飼育している。公式サイトによると、海外ブリーダー施設で、「不適切な環境で飼育されているマーモットや怪我をしているマーモット」を保護する活動も行っているという。

問題が起こったのは、25年11月にオープンした大阪店での「おやつあげ体験」中のできごとだった。

店は「マーモットにとって有害なチョコレート入りのお菓子が与えられたものです」とし、詳細を説明した。

「当該行為は、おやつあげ体験中にスタッフが背中を向けた隙に、体験中に使用するトングを使って周りに見えないように行われたもので、すぐにお菓子を回収の上、防犯カメラにて確認し、警備会社および警察に連絡し対応していただきました」

投稿では、「目撃をされたお客様からご提供いただいた」とする動画も公開している。

4匹のマーモットがそれぞれもらったおやつを食べているところ、オレンジ色のトングを手にした客が1匹のマーモットにチョコレート入りのお菓子を手渡した。お菓子をもらった1匹は、手元のお菓子をかじり始めるも、ほどなくお菓子を投げ捨てた。