高市内閣は高支持率、でも自民党は勝てるのか　石原良純は首ひねる

高市早苗首相は2026年1月23日召集の通常国会冒頭での衆院解散・総選挙を検討していると報道されているが、「羽鳥慎一モーニ ングショー」（テレビ朝日系）の月曜コメンテーター・石原良純さん（タレント）は、1 月12日の放送で「内閣支持率が高いから勝てるっていうんだけれど、本当にそうかなあ」と首をひねった。

「この時期に、日本の外交の空白が気にかかる」

テレビ朝日官邸キャップの千々岩森生記者の「支持率が『高いうち解散』。一気呵成に議席を増やし政権基盤を強化する狙い」という解説が紹介された。１月27日公示・2月8 日投開票か2月3日公示・15日投開票の可能性が高いという。

石原さんはまず、「ベネズエラ侵攻、グリーンランド、メキシコ、コロンビアはどうなるんだろう。中国、台湾発言からレアアースといろいろある。ロシア・ウクライナ問題も動きますよね。この時に、日本の外交の空白というのが、ボクはいちばん気がかりかな。こわいかな」と気をもんでいる。

レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）も、「支持率が高いうちにということは、これから低くなると思っているのかなと、ちょっと思いますね」と指摘する。