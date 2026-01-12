J-CAST ニュース

高市内閣は高支持率、でも自民党は勝てるのか　石原良純は首ひねる

2026.01.12 12:30
リサーチ班

   高市早苗首相は2026年1月23日召集の通常国会冒頭での衆院解散・総選挙を検討していると報道されているが、「羽鳥慎一モーニ ングショー」（テレビ朝日系）の月曜コメンテーター・石原良純さん（タレント）は、1 月12日の放送で「内閣支持率が高いから勝てるっていうんだけれど、本当にそうかなあ」と首をひねった。

  • 高市早苗首相（2025年12月撮影）
    高市早苗首相（2025年12月撮影）
  • 「羽鳥慎一モーニングショー」のウェブサイトより
    「羽鳥慎一モーニングショー」のウェブサイトより
  • 高市早苗首相（2025年12月撮影）
  • 「羽鳥慎一モーニングショー」のウェブサイトより

「この時期に、日本の外交の空白が気にかかる」

   テレビ朝日官邸キャップの千々岩森生記者の「支持率が『高いうち解散』。一気呵成に議席を増やし政権基盤を強化する狙い」という解説が紹介された。１月27日公示・2月8 日投開票か2月3日公示・15日投開票の可能性が高いという。

   石原さんはまず、「ベネズエラ侵攻、グリーンランド、メキシコ、コロンビアはどうなるんだろう。中国、台湾発言からレアアースといろいろある。ロシア・ウクライナ問題も動きますよね。この時に、日本の外交の空白というのが、ボクはいちばん気がかりかな。こわいかな」と気をもんでいる。

   レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）も、「支持率が高いうちにということは、これから低くなると思っているのかなと、ちょっと思いますね」と指摘する。

実績がまだ出ていないのに高支持率とは？
続きを読む
1 2
全文表示
石原良純
羽鳥慎一モーニングショー
高市早苗
姉妹サイト