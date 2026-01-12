J-CAST ニュース

拡大する暴力動画問題、「これからは警察を入れていきますよという方向性に」コメンテーターら指摘の背景

2026.01.12 17:15
リサーチ班

   栃木県立高校の生徒が別の生徒を暴行する動画がSNSで拡散されたのと同じような問題が大分や熊本などでも発生、全国各地に飛び火している。2026年1月12日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はSNS拡散問題の背景などを取り上げた。

  • 暴行をスマホで撮影していた（写真はイメージ）
  • 暴行動画の拡散が問題になっている（写真はイメージ）
  • 暴行をスマホで撮影していた（写真はイメージ）
司法で決着をつける動きが加速

   暴力動画拡散問題は全国規模になっており、文科省は今週全国の教育長らを集めて緊急会議の開催を予定している。コメンテーターでノンフィクションライターの石戸諭さんは「この話は基本的には暴力事件じゃないですか。司法で決着をつけるんだという動きが加速しているのは、基本的にいいことだと思う」と話した。

   MCの谷原章介さんが「やっぱり学校としては校内で穏便に外に出したくないというバイアスの力が働くということですか」と聞くと、石戸さんは「そうなりかねないけど、時代が変わってきているのだから、少なくともいじめや暴力事案に関してはどんどん学校も外に開いていきますよ、警察も入れていきますよという方向性にしていくというのが一つの流れです。そういうメッセージを発信していくというのが教育現場に求められているし、（訴えが）隠されるかもとか（被害にあっていると）言えないとかいう動きも少しは減っていきますよね」と話した。

動画のネット投稿では被害者を守れない
