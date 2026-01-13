J-CAST ニュース

人気原宿系YouTuber・しなこさん、成人の日に実年齢公表　「もうバレてるので言いますが笑」

2026.01.13 11:15
エンタメ班

   原宿系YouTuber・クリエイターとして活動する「しなこ」さんが2026年1月12日、Xで実年齢を公表した。

  • しなこさんのインスタグラム（＠ssshinako）より
    しなこさんのインスタグラム（＠ssshinako）より
  • しなこさんの鮮やかな振袖姿、Xで披露した
    しなこさんの鮮やかな振袖姿、Xで披露した
  • しなこさんのインスタグラム（＠ssshinako）より
  • しなこさんの鮮やかな振袖姿、Xで披露した

「成人式から10年が経つ今、振袖を着させていただきました」

   しなこさんは成人の日に寄せて、「新成人のみなさま　この度はご成人おめでとうございます」と祝福のメッセージを投稿。

   「もうバレてるので言いますが笑、私は3月で３０になります。笑」と告白した。

   自身の成人式について「10年前の成人式、実は出席しませんでした　自分と過去の自分がコンプレックスすぎて....」と明かし、「その時は少し寂しい気持ちと、過去に囚われず新しい自分になって　自分を好きになりたい　という気持ちで成人の日を過ごしたのを覚えています」と振り返った。

   「そんな成人式から10年が経つ今、振袖を着させていただきました」として、4枚の写真を公開。

   1枚目と4枚目は、淡い紫色のリボンを複数あしらったヘアスタイルに、白や水色の柄が入った淡い紫色の着物を合わせたコーディネート。2枚目は赤を基調とした振袖にモノトーンの帯を合わせてシックな雰囲気にまとめたものだ。3枚目は、紺地に白い花が描かれた振袖にピンクのリボンカチューシャを合わせたコーディネートと、いずれも雰囲気の異なる3パターンの着こなしだ。

「え？！　しなこちゃん歳上なの」
続きを読む
1 2
全文表示
しなこ
姉妹サイト