【仮装大賞】やす子「毒舌」講評に視聴者ざわつく　「後味悪かった」「すごくモヤった」反響の理由は

日本テレビ系特番「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」が2026年1月12日に放送され、審査員として出演したお笑い芸人・やす子さんによる発言が、SNS上で波紋を広げている。

「今日とんでもなくつまらなかったです！」

全35組のうち最後は「お腹でGO！」という題の仮装で、史上最多にあたる54回目出場の「仮装の名物おじさん」こと三井さんが自身の腹をさまざまな物に見立てるというネタを披露した。

結果は7点で不合格となり、司会の萩本欽一さんは「いつもはもう少しうけるんだけどね」とコメント。香取慎吾さんが「今日の中で1番、自分が好きなのはなんですか？」と尋ねると、三井さんは「みそ汁。あのモヤモヤ感をやりたかった」と答え、拍手が上がった。

香取さんは「やす子が...」ともいい、審査員席で挙手するやす子さんに注目が集まった。やす子さんはマイクを手に、

「私、三井さん大好きで今日楽しみに来たんですけど、今日とんでもなくつまらなかったです！」「三井さんどうしたんですか？」

と評価。会場は笑いに包まれ、三井さんは「また来ます」と意気込み、明るい雰囲気で終わったようにも見えた。

一方、Xでは、やす子さんの発言に「すごくモヤった」「自ら進んで挙手して、一般人に『つまらなかった』はないだろ」「頑張ってここまで準備してきた人にそんなこと普通言えない」「さすがにドン引き」「今回は後味悪かったな」「最近毒舌キャラになってきてて寂しい」といった声が相次いでいる。