21年目のAKB48、新成人はグループと「同い年世代」　「すごく尊敬」するOGとの共演で「すごく悔しい気持ち」にも

2026.01.13 17:40
工藤 博司

   成人の日にあたる2026年1月12日、AKB48が本拠地の東京・秋葉原に近い神田明神（東京都千代田区）で「二十歳のつどい」を開いた。25年度に20歳の誕生日を迎えるメンバー6人が振袖姿を披露。AKB48も05年12月の劇場オープンから丸20年を迎え、グループと「同い年」の世代だ。

   この1年は「20周年イヤー」で、シングル曲や20周年記念コンサート、NHK紅白歌合戦など、高橋みなみさん（34=16年卒業）、前田敦子さん（34=12年卒業）、大島優子さん（37=14年卒業）ら「レジェンドOG」と共演する機会も多かった。現役メンバーからは、OGと比べて「まだまだ駄目だなと思う部分がたくさんあった」という声もあがり、21年目の飛躍を誓っていた。

  • 鏡開きに臨む新成人メンバー。左から花田藍衣（めい）さん、久保姫菜乃（ひなの）さん、秋山由奈さん、新井彩永（さえ）さん、工藤華純さん、迫由芽実（ゆめみ）さん
AKB48の歴史を「そのまま人生として生きてきた」

   AKB48グループの成人式イベントでは、その年の世代を「●●世代」と命名するのが慣例で、今年の世代は、そのまま「AKB48と同い年世代」と命名。秋山由奈さん（20）は、その意図を

「AKB48が歩んできた歴史とともに育って、その歴史をそのまま人生として生きてきた。21年目のAKB48は、私たち『AKB48と同い年世代』が引っ張っていくぞ！という気持ちで頑張っていきたい」

と説明。司会者によると、干支の午（うま）年にちなんで、「AKB48と同じ年に『うま』れた」という意味も込められているそうだ。

   イベントには、「『うま』い日本酒」が登場。AKB48の成人式イベントとしては初めて鏡開きが行われ、20歳のメンバーは日本酒を堪能。花田藍衣（めい）さん（20）は、

「こんなに飲みやすいとは思っていなかったので、本日、記念の日にいただけてすごくうれしい」

と笑顔を見せた。

「サラブレット級のAKB48魂で駆け抜けていきたい」
