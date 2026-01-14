日韓首脳がまさかの「ドラム外交」　スティックを手に満面の笑顔、ノリノリ動画も公開

日韓首脳が2026年1月13日、奈良市内で行われた首脳会談の様子をXで報告し、ネットの注目を集めている。

「APECでお会いした際に、ドラムをたたくのが夢だとおっしゃっていたので」

高石早苗首相はXで、会談の成果や議論の内容についてつづった。

「両国を取り巻く戦略環境が厳しさを増す中、日韓関係、日韓米の連携の重要性はますます高まっています。李大統領との間では、日韓両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました」

さらに、日韓、日韓米の安全保障協力を含む戦略的な連携の重要性について議論できたとし、「経済、経済安全保障の分野でも、戦略的で、互いに利益をもたらす協力を進めていくために、議論を深めていくことで一致」したという。

その上で、「会談に続いて、李在明大統領とドラムの演奏をしました」と報告した。

「昨年APECでお会いした際に、ドラムをたたくのが夢だとおっしゃっていたので、サプライズで準備しました」といい、「先日のゴールデングローブ賞授賞式で最優秀主題歌賞を受賞した『Golden』とBTSの『Dynamite』にあわせて演奏しました」と説明している。

「李在明大統領からは長年の夢だったドラム演奏ができてうれしいとおっしゃっていただきました」ともつづった。