「100キロ女子」餅田コシヒカリ、おにぎりショットで結婚報告　「リングが第二関節で詰まった時は焦りましたが」

元お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリさん（31）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告し、白無垢姿やウェディングドレス姿を披露した。

「かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」

インスタグラムのプロフィールでは「152cm／100kg」と記し、これまでも「#100キロ女子の日常」の投稿も話題だった餅田さん。今回、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「『さんま御殿』で発表しましたとおり この度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」と報告した。

ちなみに、「プロポーズリングが第二関節で詰まった時は焦りましたがなんとか結婚できました」とおどけつつ、「幸せで体重が増えすぎないように気をつけながら、今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして、私らしくお仕事頑張って米りますのでよろしくお願いいたします」（原文ママ）と幸せいっぱいのメッセージを寄せた。

インスタグラムに投稿された写真では、白無垢を着用。髪の毛をまとめ、ピンクの花のヘア飾りをつけ、微笑んでいた。3枚目はウェディングドレス姿で、ティアラをつけ、ブーケを持って笑顔をみせていた。4枚目では、ウェディングドレス姿で、おにぎりを口に運ぶ、幸せショットも披露していた。

この投稿には、「おにぎりショット可愛すぎ」「とっても美しい！！！」「お幸せに～」「和洋どちらも似合ってます」「ウエディングフォト全部かわいい」といったコメントが寄せられていた。