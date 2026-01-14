「『君はねえ......』とか言ってほしかったな」　久米宏さんの声色をまねながら羽鳥慎一アナが寄せた思い

「久米さんに『私はどうですかね？』と聞いてみたかった」――テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」の司会・羽鳥慎一アナは、2026年1月14日放送の久米宏さんの追悼特集でこんな思いを語った。

「私はジャーナリストじゃない。私はアナウンサーです」

テレビ朝日系報道番組「ニュースステーション」のキャスターなどを務めた久米宏さんが今年元日に死去、「モーニングショー」レギュラーコメンテーターの元テレ朝社員・玉川徹さんは、社員食堂で夕食をとる久米さんをよく見かけたと振り返り、

「久米さんは『私はジャーナリストじゃない。私はアナウンサーです』とおっしゃってたんですね。ジャーナリストって名乗れる資格がある人は、やっぱり権力に対して批判的な目を持って、それを発信できる人。そういう意味では、久米さんこそジャーナリストだったなと、僕は思います」

と懐かしんだ。

同じアナウンサーということで、羽鳥アナは一層の思い入れがあるようだった。

「お仕事を一緒にしたことはないんですけど、難しいことを難しく言わないで、知っているんだろうけれど、知らないふりができる。あとは、自分ですごく話しているようだけど、実は人のことをすごくよく聞いていて、人の言葉を引き出すという、アナウンサーとしては学ぶところだらけです」

と、大先輩のすごさを紹介した。