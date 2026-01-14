中山功太、通りすがりに男性から暴言→「ネットで誹謗中傷」に持論　「その人の土俵にも立てていない」

ピン芸人の中山功太さんが2026年1月13日にXで、通りすがりの男性に耳元で暴言を吐かれたことを告白。一方、「ネットで誹謗中傷」がそれ以下だとし、持論を語った。

「僕は言い返すから良いけど...」

中山さんはXで、「先程、通りすがりの60代と思しき男性に、耳元で『死ね』と言われた」と報告。理由については「何が気に食わなかったのかは分からん」としつつ、「ただそれは真っ当に喧嘩を売られただけ」と明かした。

一方、中山さんは「ネットで誹謗中傷している肉塊は、その人の土俵にも立てていない骨肉だと自覚しろ」と直接の暴言とネットでの誹謗中傷を比較。「きっと、傷付く人は傷付く。俺に来るなら覚悟決めて来い」と釘を指していた。

また、中山さんは14日に再びXを更新し、このエピソードについて「ネットで誹謗中傷している人間は、今日直接言ってきたおじ様以下だと気付いたと言う話」とあらためて解説。

その上で、「僕は言い返すから良いけど、ネットの誹謗中傷で傷付いてる人は傷付いてるから、やめろ、と伝えたかった」と真意を明かした。

さらに中山さんは、「キツい書き方をしたら、心当たりありそうな肉塊が反応してきて滑稽でした」とつづっていた。

この一連のポストに中山さんの元には、「人のために臨戦態勢になれる功太さん好き」「人の為に怒る事が出来る中山さんは、素敵です」という声が集まっていた。