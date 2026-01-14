福士蒼汰さん「ぎっくり腰を2回ほどやりました」　それでも「だからそんなに格好いいんだ」と言われたわけ

寒い時期になりやすいぎっくり腰。2026年1月13日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、4人に1人が悩むと言われる腰痛について特集した。

錦鯉・渡辺隆さん「猫背」横澤夏子さん「そり腰」

ゲストとして出演した東葉コンディショニング東京院の岡山茉未院長がぎっくり腰の予防法や腰痛を引き起こす「猫背」「反り腰」「ねじれ」などの改善方法を伝授した。

MCの設楽統さんはゲストで俳優の福士蒼汰さんに「腰痛に縁がなさそうだけど」と話しかけると、福士さんは「ぎっくり腰を2回ほどやりました。1回目は舞台（公演）中で」と言うと周囲から「え～っ」と同情の声。「舞台で最後のお辞儀がつらくて、少ししか（上半身を）曲げられず、『全然お辞儀しないやつ』みたいな」と話した。

設楽さんがコメンテーターの錦鯉・渡辺隆さんに「渡辺君は」と聞くと、「僕は姿勢が悪いんで」と言う。「物事に挑む姿勢が？」とつっこむ。「それも悪いんでって、それを言わせないでください。猫背です」と笑いながら返した。

コメンテーターの横澤夏子さんは「私は反り腰ですね。子どもを抱っこするので」と話す。設楽さんは「俺は全部です」。誰もが程度の差はあれ、腰痛で苦しんでいるようだ。