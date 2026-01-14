ブレイキングダウンは「子どもに悪影響」、元BD戦士が持論...乱闘繰り返すオーディションには「やりすぎ多々ある」

格闘家の啓之輔（42）が、2026年1月13日に公開されたノッコン寺田（41）のユーチューブ動画に出演し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）が世間に与える影響などに関して自身の見解を示した。

「なにものでもない人間が、なにものかになりたくてビンタを」

啓之輔は栃木県出身の格闘家で、総合格闘技イベント「THE OUTSIDER」で人気を博し、「ミスターアウトサイダー」の異名を持つ。22年から「BreakingDown」に参戦し、ここでも人気選手となった。

動画では、最近の「BreakingDown」に関して、同イベントに出場経験をもつ両者が意見を交わす内容で、最初に「ビンタ事件」を取り上げた。

この事件は、25年12月13日に起こった。14日に開催された「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、前日会見で対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。竜は15日に自身のXを更新し、くも膜下出血により脳内に出血が確認されたことを報告した。

啓之輔は「ビンタ事件」について「あれはダメです」と切り出し、「なにものでもない人間が、なにものかになりたくてああやってビンタをして（ユーチューブ動画の）数字（再生回数）を伸ばそうとする。（これまでの選手は）手加減する。（啓之輔にビンタした）ジョリーにしても、ダイスケにしても。ムカついたけど、手加減する。あれは思い切りやっていた。バカでしょ」とバッサリ切り捨てた。