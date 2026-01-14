料理研究家リュウジ、動画炎上で謝罪　出演スタッフ「舌打ち」うまい棒批評で...「僕の人選ミスでした」

料理研究家のリュウジさんが、やおきんのスナック菓子「うまい棒」を批評するYouTube動画を2026年1月11日に公開し、動画内のスタッフの言動がSNS上で波紋を広げている。反響を受けてリュウジさんは「僕の人選ミス」などと謝罪した。

スタッフ言動にリュウジさん「文句あんの？」「酷評だね」

今回公開されたのは「いつのまにか15円になってたうまい棒食ってたらブチギレてしまいました」と題した動画だ。リュウジさんと編集スタッフの「おかるん」さんらが出演し、複数種類のうまい棒を食べ比べる「うまい棒選手権」を行った。

おおむね肯定的な評価で、企業努力をたたえる姿勢を示したリュウジさんに対し、おかるんさんは厳しい言動が目立った。例えば牛タン塩味では「へぇ」と首をかしげて笑い、「レモンか、この。これあぁそういう」として舌打ち。「お菓子として考えた時に酸味が嫌なんですよ」などと理由を説明した。一連にリュウジさんは「なんだお前は！」「文句あんの？」「酷評だね」とあきれていた。

おかるんさんは、とんかつソース味には「もういらない。絶対食べたくない。もうなんか酸味もすごいし、口の刺激感、ソース感って言うんですか？これはコーンスナックで食べたいと一切思わない、すみません」とコメント。エビマヨネーズ味では「そんな美味しいですか？」と述べ、リュウジさんから「お前15円でこの味できんのかよ！この回を初めて見た人からみたらお前めっちゃ嫌な奴だよ」と指摘されていた。

ただ動画の中では、おかるんさんがシュガーラスク味を「めっちゃ美味しい！」「15円でこれが食べられるならめちゃくちゃ良い」と絶賛するような場面もあった。