宇野昌磨、恋人との復縁は「あり派」　交際中・本田真凛とは「長く別れている時期が」...ぶっちゃけに驚き「まさか」

プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんが2026年1月13日に公開したYouTubeチャンネルで、交際中のプロフィギュアスケーター・本田真凛さんと、一時期破局していた時期があったと明かした。コメント欄には、驚きの声が寄せられている。

「こちらの報道、とても感謝しております」

宇野さんは、「宇野昌磨がアンチからの質問に答えます」と題した動画で、寄せられた質問に回答。その中で、「4年付き合っていた彼氏と別れて、未練しかないです。復縁はあり派ですか？なし派ですか？」という質問を取り上げた。

宇野さんはこれに、「あり派です」と回答。続けて、「私事ではありますが」と前置きし、「本田真凛さんとは一時期、長く別れている時期がありました」とぶっちゃけた。

宇野さんによると、別れている時期の1月1日に、宇野さんと本田さんの交際報道が出たという。「本田真凛さんが『私、彼氏欲しいな』と言っていたところに宇野昌磨選手が密かに無言で右手を挙げた」と報じられていたといい、宇野さんは「こちら、まったくの嘘でございます」と否定した。

媒体名こそ名指しなかったものの、22年1月に週刊女性PRIMEが配信した記事を念頭に置いている可能性がある。記事では、「スケート連盟関係者」の、「2014年、アイスショーの公演後に打ち上げで焼き肉に行った際、真凜選手の恋愛の話に。彼女が"彼氏とかほしいな～"と言ったところ、なんと宇野選手が無言で自分を指さして"立候補"」という声を報じている。

しかし、宇野さんは「こちらの報道、とても感謝しております」と明かす。実は、「この報道があり、後押しされ、復縁することになった」のだと話した。

そのため、復縁は「あり派」だとした。

動画のコメント欄には、「復縁してくれてありがとう」「ぶっちゃけ過ぎて、真凜ちゃんに怒られないか、だけが心配」「復縁の話びっくり」「まさかの復縁きっかけになっていたとは驚きました」といったコメントが寄せられた。