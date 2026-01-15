ウクライナ人兄弟YouTuber「サワヤン」解散を発表　「ちょっとしたズレが重なりに重なって」

チャンネル登録者数175万超の、日本在住ウクライナ人兄弟YouTuber「サワヤン チャンネル」が、解散することを発表した。

「兄弟は兄弟で、僕ら変わらずこれからも一緒に生きていく」

サワヤン チャンネルは2026年1月8日、「【ご報告】サワヤン兄弟、別々で活動していくことになりました」と題した動画を公開。

兄のサワさんが「理由はいろいろあるんですけど」と切り出し、こう語った。

「大きくは、動画に対する、向き合う、方向性であったり、やりたいことのちょっとしたズレであったりとか、そういったものが重なりに重なって、それだったらお互いやりたいことをやったほうがいいなということで、今回こういう決断に至りました」

弟のヤンさんは、「僕が抜けることになってしまい、ここまで応援してくださった視聴者の皆様、関係者様に、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と頭を下げたうえで、こう思いを明かした。

「チームを抜けてしまうことは悔しい気持ちでいっぱいですし、残念な気持ちではあるんですけれども、自分自身が、正直我慢の限界だったっていうのが、正直なところです」

ヤンさんは今後、個人のチャンネルで活動していくという。兄のサワさんは「YouTube上の活動が別々になるだけであって、兄弟は兄弟で、僕ら変わらずこれからも一緒に生きていくんで、そこは皆さん、心配なく」と呼びかけた。

一方、チャンネル登録者数207万超のゲーム実況チャンネル「サワヤン ゲームズ」では、1月9日、兄のサワさんが一人でゲームする動画を公開。「ドッキリじゃないです」「ドッキリを期待した皆様、ごめんなさい、ガチです」と、解散は本当だとした。

「サワヤン チャンネル」「サワヤン ゲームズ」は、チャンネル名はそのままで、サワさんが動画を更新していくという。

「一生一緒に動画を撮らないのか」という質問には、「活動が別々になるだけであって、まったくゼロっていうことはおそらくない」としたうえで「現状、しばらくは、それぞれ頑張っていこうかな」と語った。