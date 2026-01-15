アイドルグループのライブに「脅迫示唆」、「厳重な警備体制」で開催方針　2日前に迷惑客名指し出禁で話題に

アイドルグループ「Twilight BlooM.」の公式Xが2026年1月15日、18日に予定しているワンマンライブに関し、「脅迫を示唆する内容のメール」が届いたと発表した。ライブについては厳重な警備体制のもと、予定通り実施するという。

「現在も警察にて捜査が継続されております」

Twilight BlooM.公式Xは、「本日、1月18日（日）開催予定のTwilight BlooM.ワンマンライブに関し、脅迫を示唆する内容のメールが確認されました」と報告。「速やかに警察に通報のうえ、会場であるDIVAとも連携し、慎重に協議を重ねてまいりました」とした。

その結果、「警察および関係各所の全面的な協力のもと、厳重な警備体制を敷いたうえで」とし、ライブは開催する方針だとした。

当日は、安全確保のため、入場時に手荷物検査などを実施する可能性があるという。「ご来場の皆さまにはご不便をおかけする場合がございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、脅迫行為については、「現在も警察にて捜査が継続されております」とした。

Twilight BlooM.をめぐっては、13日にXのユーザー名を名指ししたうえで、「今後すべてのTwilight BlooM.関連イベントへの出入りを禁止いたしました」と発表。該当者による「メンバーへの継続的な精神的負担となる言動」「現場の空気を著しく不安定にさせる行為」「他のお客様が安心して参加できない状況の発生」が繰り返し確認されたとした。

この措置が注目を集め、毅然とした対応に称賛の声が寄せられた一方で、「社会的制裁するのやり過ぎ」「晒す必要あるのかな」といった声も寄せられていた。