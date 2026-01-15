「一瞬誰！？」「誰かと思った」鈴木福の激変ショットに驚きの声　「イケメンすぎ」「マジかよ」

俳優の鈴木福さんが2026年1月14日、普段の黒髪から激変した「ホスト」のビジュアルをインスタグラムで披露した。コメント欄では、「これは驚きのビジュ」「最初誰だろって思っちゃった！」などと驚く声が寄せられている。

「また新たな福くんだ」

鈴木さんが披露したのは、自身が主演を務める新作映画「ヒグマ!!」で扮した「ホスト」のオフショットだ。「ホスト役もやってます」も紹介した上で、同作品が1月23日から公開すると告知した。

この投稿では、普段は黒髪の鈴木さんがピンク髪に激変し、柄物のスーツにネックレスをつけている。ホストクラブの椅子に座ってピースしたり、ホストの宣材写真を撮られたりしている姿を披露した。

この投稿に対し、「また新たな福くんだ」「イケメンすぎる」「誰かと思った～」「めちゃくちゃ福くんに似てると思ったら福くんだった」「一瞬誰！？と思っちゃってすみません」「指名しちゃう」「マジかよ福！」などの声が寄せられている。

15日の投稿では、ホストの宣材写真を撮られる自身の動画も投稿。「撮影現場は大爆笑しながらやってました」とした上で、同作品について「ぜひ早く観てほしいです！」などと呼びかけている。