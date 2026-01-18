いじめ動画問題...ブレイキングダウンの影響「残念ながらあるかもしれない」　過去出場者が思い明かす

格闘技大会「BreakingDown」への出場で知られる実業家・バン仲村氏が2026年1月16日、Xで「いじめ」をめぐる格闘技等の影響について持論をつづった。

「俺はいち親として言わせてもらう」

バン仲村氏は16日の投稿で、ネット上で拡散されたいじめ動画に触れ、「各地でのこんな動画最近流れてくるが、俺はいち親として言わせてもらう、もしも自分の息子がコレをされてたら 確実に親とセットで問答無用でコイツを◯す。捕まってもだ。行儀の悪いガキだな」と怒りをあらわにしていた。

これに対して反響があり、たとえば元ボクシング日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏は、バン仲村氏の投稿を引用し「黙れ お前が、ほざくな こう言う流れを作ったのは、確実にお前らBD男優だ」と指摘。「1分1ラウンドルール」のもとに、格闘技経験者や格闘家だけでなく、各地の「喧嘩自慢」らも出場しているBreakingDownの影響があるのではないか、とした。

細川バレンタイン氏は「たしかに、いじめとBDは全然違うよ」としつつ、「でも、卑怯な暴力がカッコいいものとして見せてきたんだ 未成年が勘違いする事は、容易に考えられただろ？」「子供に分別を教えれないガキの親が悪い でも、お前らは、間違いなくこう言う暴力に悪影響を与えたんだ」と訴えた。