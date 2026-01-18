JR東が3月14日に運賃値上げ　知らないと1000円近く損する...「定期券」をおトクに買える日はいつ

JR東日本は2026年3月14日（土）、運賃改定を行う。改定は、消費税増税以外ではJRになってからはじめてだという。普通旅客運賃は、全体で約7.8％の値上げとなる。

定期券は14日前から買える

今回の運賃改定で特徴的なのは、「電車特定区間」「東京山手線内」がなくなり、「幹線」に統合されるということだ。それゆえに東京圏の運賃は、上がり幅が大きくなる。したがって、ダメージが大きいのは東京圏での通勤定期券利用者である。

職場から支給される通勤手当は、給料と一緒に支給される。一方で、定期券は利用開始日の14日前から窓口や券売機で購入できる。「モバイルSuica」で定期券を購入する場合も、同様である。

定期券を購入する人の多くは、通勤手当が振り込まれたら、すなわち、給料が振り込まれたら購入する、という人が多いだろう。

ということは、3月13日までに定期券を買ってしまえば、運賃改定前の旧運賃が適用され、安くなる。

そこで気になるのは、給料日ごとの違いである。

会社によって給料の支払い日というのは異なっている。25日・月末・5日・15日あたりが多い。

そこで、給料日がいつかと、JR東日本の運賃改定のタイミング、曜日の並びなどから、どの給料日にどんな問題があるか――そして、得なのかどうかを見ていこう。